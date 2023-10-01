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Нічні удари по Україні. Протиповітряна оборона "приземлила" 16 БпЛА

Неділя 01 жовтня 2023 08:50
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Нічні удари по Україні. Протиповітряна оборона "приземлила" 16 БпЛА Фото: Нічні удари по Україні. Протиповітряна оборона "приземлила" 16 БпЛА (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 1 жовтня, під час черговий терористичних ударів Росії по території України, протиповітряна оборона знищила 16 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил України.

Російські терористи атакували Україну ударними дронами з південного, південно-східного та північного напрямків, а саме - мису Чауда, тимчасово окупованого Криму, Приморсько-Ахтарську й Курську.

Загалом було зафіксовано близько 30 ударних безпілотників.

Нічні удари по Україні. Протиповітряна оборона &quot;приземлила&quot; 16 БпЛА

Фото: інфографіка Повітряних сил (t.me/kpszsu)

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "шахедів", - пише пресслужба.

Атака на Україну

У ніч на 1 жовтня в низці областей України оголосили про повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили попередили українців про загрозу атаки ракетами й дронами з боку російських терористів. Вибухи пролунали в Харкові, Одесі та Запоріжжі. Внаслідок атаки на Черкаську область в регіоні є влучання по промисловій інфраструктурі.

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