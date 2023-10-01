Нічні удари по Україні. Протиповітряна оборона "приземлила" 16 БпЛА

У ніч на 1 жовтня, під час черговий терористичних ударів Росії по території України, протиповітряна оборона знищила 16 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил України.

Російські терористи атакували Україну ударними дронами з південного, південно-східного та північного напрямків, а саме - мису Чауда, тимчасово окупованого Криму, Приморсько-Ахтарську й Курську.

Загалом було зафіксовано близько 30 ударних безпілотників.

Фото: інфографіка Повітряних сил (t.me/kpszsu)

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "шахедів", - пише пресслужба.

Атака на Україну

У ніч на 1 жовтня в низці областей України оголосили про повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили попередили українців про загрозу атаки ракетами й дронами з боку російських терористів. Вибухи пролунали в Харкові, Одесі та Запоріжжі. Внаслідок атаки на Черкаську область в регіоні є влучання по промисловій інфраструктурі.