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Ночные удары по Украине. Противовоздушная оборона "приземлила" 16 БпЛА

Воскресенье 01 октября 2023 08:50
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Ночные удары по Украине. Противовоздушная оборона "приземлила" 16 БпЛА Фото: Ночные удары по Украине. Противовоздушная оборона "приземлила" 16 БпЛА (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 1 октября, во время очередной террористических ударов России по территории Украины, противовоздушная оборона уничтожила 16 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил Украины.

Российские террористы атаковали Украину ударными дронами с южного, юго-восточного и северного направлений, а именно - мыса Чауда, временно оккупированного Крыма, Приморско-Ахтарска и Курска.

Всего было зафиксировано около 30 ударных беспилотников.

Ночные удары по Украине. Противовоздушная оборона &quot;приземлила&quot; 16 БпЛА

Фото: инфографика Воздушных сил (t.me/kpszsu)

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 16 "шахедов", - пишет пресс-служба.

Атака на Украину

В ночь на 1 октября в ряде областей Украины объявили о воздушной тревоге. Тогда же Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе атаки ракетами и дронами со стороны российских террористов. Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Запорожье. Вследствие атаки на Черкасскую область в регионе есть попадания по промышленной инфраструктуре.

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