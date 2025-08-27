ua en ru
Нічні удари РФ по енергетиці: майже 100 тисяч домогосподарств залишилися без світла

Середа 27 серпня 2025 12:32
Нічні удари РФ по енергетиці: майже 100 тисяч домогосподарств залишилися без світла Фото: РФ атакувала об'єкти енергетики (facebook.com/DSNS)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні в Україні знеструмлено понад 100 тисяч домогосподарств внаслідок нічної атаки російських дронів по енергетиці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.

За його словами, росіяни запустили майже сотню безпілотників, цілеспрямовано б’ючи по цивільній інфраструктурі. Унаслідок ударів пошкоджені енергетичні об’єкти. Через атаку були знеструмлені Полтавська, Сумська та Чернігівська області.

"Більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла. Всі служби залучені на місцях, відновимо енергопостачання якнайшвидше", - повідомив президент.

Окремо Зеленський зазначив про удари на інших регіонах: на Харківщині вдарили дроном по ліцею, в Херсоні - по багатоповерхівці. Є постраждалі, усім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпропетровщина.

Президент підкреслив, що Росія продовжує війну та не реагує на заклики світу припинити вбивства та руйнування.

“Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску. Дякую всім, хто допомагає!” - додав Зеленський.

Обстріл України 27 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни масовано вдарили по Полтавській області. Через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, були зафіксовані знеструмлення.

Також внаслідок нічної масованої атаки росіян на Суми, у місті частково зникла електроенергія, призупинено роботу міського електротранспорту і виникли перебої у подачі води жителям.

Крім того, ворожі війська вдарили безпілотником по Новгород-Сіверському району Чернігівської області. В результаті обстрілу 51 населений пункт лишився без світла.

За даними Міненерго, ударними дронами росіяни атакували об'єкти енергетики у шести областях України.

Водночас Повітряні сили України відбили масову атаку загарбників. Окупанти запустили по Україні 95 російських дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 79 безпілотників.

