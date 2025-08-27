Нічні удари РФ по енергетиці: майже 100 тисяч домогосподарств залишилися без світла

Сьогодні в Україні знеструмлено понад 100 тисяч домогосподарств внаслідок нічної атаки російських дронів по енергетиці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram .

За його словами, росіяни запустили майже сотню безпілотників, цілеспрямовано б’ючи по цивільній інфраструктурі. Унаслідок ударів пошкоджені енергетичні об’єкти. Через атаку були знеструмлені Полтавська, Сумська та Чернігівська області.

"Більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла. Всі служби залучені на місцях, відновимо енергопостачання якнайшвидше", - повідомив президент.

Окремо Зеленський зазначив про удари на інших регіонах: на Харківщині вдарили дроном по ліцею, в Херсоні - по багатоповерхівці. Є постраждалі, усім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпропетровщина.

Президент підкреслив, що Росія продовжує війну та не реагує на заклики світу припинити вбивства та руйнування.

“Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску. Дякую всім, хто допомагає!” - додав Зеленський.