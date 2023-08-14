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Нічні удари по Одесі: всі ворожі дрони та ракети були збиті

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено всі російські ракети та дрони-камікадзе, які окупанти запускали для ударів по Одесі та області вночі 14 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Зазначається, що для цієї повітряної атаки по Одесі війська РФ застосовували 15 ударних БПЛА та 8 ракет типу "Калібр". Усі вони були збиті.

"Ворог тричі атакував  вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті", - розповів він.

При цьому уламки знищеної мети пошкодили гуртожиток у центрі Одеси, а також супермаркет. Крім того, на 2 об'єктах сталася пожежа.

"Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією", - повідомив Братчук.

Постраждали, за попередньою інформацією, троє людей - це співробітники супермаркету. Їм надається медична допомога.

Повітряні удари по Одесі вночі 14 серпня

Російські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по Україні, і в багатьох областях була оголошена тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Близько 01:10 в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично до скасування тривоги о 02:30. Як поінформували військові та місцеві чиновники, місто знаходилося під атакою ударних БПЛА та ракет, попередньо "Калібрів", які російські окупанти запускали з Чорного моря.

Пізніше в Одеській ОВА повідомили перші подробиці про наслідки ворожої атаки, розповіли про пожежі через падіння уламків збитих цілей, а також про 3 постраждалих.

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