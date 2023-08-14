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Ночные удары по Одессе: все вражеские дроны и ракеты были сбиты

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все российские ракеты и дроны-камикадзе, которые оккупанты запускали для ударов по Одессе и области ночью 14 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Отмечается, что для этой воздушной атаки по Одессе войска РФ применяли 15 ударных БПЛА и 8 ракетам типа "Калибр". Все они были сбиты.

"Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты", - рассказал он.

При этом обломки уничтоженных целей повредили общежитие в центре Одессы, а также супермаркет. Кроме того, на двух объектах произошел пожар.

"Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, избиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией". - сообщил Братчук.

Пострадали, по предварительной информации, три человека - это сотрудники супермаркета. Им оказывается медицинская помощь. 

Воздушные удары по Одессе ночью 14 августа

Российские оккупанты этой ночью снова устроили воздушную атаку по Украине, и во многих областях была объявлена тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Около 01:10 в Одессе раздалась серия взрывов. Они продолжались периодически до отмены тревоги в 02:30. Как проинформировали военные и местные чиновники, город находился под атакой ударных БПЛА и ракет, предварительно "Калибров", которые российские оккупанты запускали с Черного моря.

Позже в Одесской ОВА сообщили первые подробности о последствиях вражеской атаки, рассказали о пожарах из-за падения обломков сбитых целей, а также о 3 пострадавших.

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