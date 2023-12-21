ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічні обшуки й не тільки. В ГУР розповіли про репресії проти цивільних в окупації

Четвер 21 грудня 2023 16:46
UA EN RU
Нічні обшуки й не тільки. В ГУР розповіли про репресії проти цивільних в окупації Фото: Нічні обшуки й не тільки. В ГУР розповіли про репресії проти цивільних в окупації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи продовжують терори проти цивільних на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Вдаються до нічних обшуків й викрадення людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки України.

Як пише ГУР, в межах посилення репресій проти цивільних в окупованих громадах регіону ворог проводить жорстокі обшуки.

"Окупанти вриваються до помешкань вночі та шукають докази проукраїнської позиції власників, перевертаючи все з ніг на голову. Брутальні заходи тиску не обмежуються нишпоренням - людей арештовують та відвозять на допити до катівень", - додає розвідка.

Підставою для затримання ворогом може стати навіть художня книга, написана українським автором або ж жовті й сині кольори побутових речей.

Репресії в окупації

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на тимчасово окупованих територіях. У разі відмови від російського триколору та інших документів терористи можуть вдаватися до погроз та шантажу.

Зокрема в пошуках підпілля ворог регулярно проводить в окупації рейди, які супроводжуються репресіями й залякуванням цивільного населення.

З початку 2024 року ворог планує заборонити на окупованих територіях рух автотранспорту з українськими номерами, а також відмовлятиме у медичному обслуговуванні українцям, які відмовились від триколору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація ГУР
NEWS
Верховна Рада легалізувала медичний канабіс
Верховна Рада легалізувала медичний канабіс
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ