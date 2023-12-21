Нічні обшуки й не тільки. В ГУР розповіли про репресії проти цивільних в окупації

Російські терористи продовжують терори проти цивільних на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Вдаються до нічних обшуків й викрадення людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки України.

Як пише ГУР, в межах посилення репресій проти цивільних в окупованих громадах регіону ворог проводить жорстокі обшуки.

"Окупанти вриваються до помешкань вночі та шукають докази проукраїнської позиції власників, перевертаючи все з ніг на голову. Брутальні заходи тиску не обмежуються нишпоренням - людей арештовують та відвозять на допити до катівень", - додає розвідка.

Підставою для затримання ворогом може стати навіть художня книга, написана українським автором або ж жовті й сині кольори побутових речей.

Репресії в окупації

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на тимчасово окупованих територіях. У разі відмови від російського триколору та інших документів терористи можуть вдаватися до погроз та шантажу.

Зокрема в пошуках підпілля ворог регулярно проводить в окупації рейди, які супроводжуються репресіями й залякуванням цивільного населення.

З початку 2024 року ворог планує заборонити на окупованих територіях рух автотранспорту з українськими номерами, а також відмовлятиме у медичному обслуговуванні українцям, які відмовились від триколору.