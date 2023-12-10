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Росіяни провели рейд проти українського підпілля в Херсонській області, - ЦНС

Херсонська область, Неділя 10 грудня 2023 06:45
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Росіяни провели рейд проти українського підпілля в Херсонській області, - ЦНС Фото: загарбники провели антипартизанський рейд у Херсонській області (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У тимчасово окупованих районах Херсонської області росіяни провели рейд проти українського підпілля, що супроводжувався репресіями і залякуванням цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що відряджені поліцаї зі Слідчого комітету РФ провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля. Під час заходу окупанти перекривали село, обшукували будинки та намагалися виявити інформаторів Сил Оборони України.

Однак фактично росіяни займались традиційною справою – мародерством, репресіями і залякуванням. Особливу увагу ворог приділяв тим, хто відмовився отримувати паспорт РФ.

Терористичні методи РФ на окупованих територіях

Російські загарбники регулярно посилюють свій контроль на тимчасово окупованих територіях України.

Так, з 1 січня 2024 року окупанти заборонили на окупованих територіях рух автотранспорту з українськими номерами.

Крім того, з початку 2024 року загарбники відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям, які не отримали паспорт РФ на окупованих територіях.

Також російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання з мігрантів.

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