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Ночные обыски не только. В ГУР рассказали о репрессиях против гражданских в оккупации

Четверг 21 декабря 2023 16:46
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Ночные обыски не только. В ГУР рассказали о репрессиях против гражданских в оккупации Фото: Ночные обыски и не только. В ГУР рассказали о репрессиях против гражданских в оккупации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы продолжают терроры против гражданских на временно оккупированной части Херсонской области. Прибегают к ночным обыскам и похищениям людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Украины.

Как пишет ГУР, в рамках усиления репрессий против гражданских в оккупированных общинах региона враг проводит жестокие обыски.

"Оккупанты врываются в помещения ночью и ищут доказательства проукраинской позиции владельцев, переворачивая все с ног на голову. Грубые меры давления не ограничиваются рысканьем - людей арестовывают и отвозят на допросы в застенки", - добавляет разведка.

Основанием для задержания врагом может стать даже художественная книга, написанная украинским автором или желтые и синие цвета бытовых вещей.

Репрессии в оккупации

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на временно оккупированных территориях. В случае отказа от российского триколора и других документов террористы могут прибегать к угрозам и шантажу.

В частности, в поисках подполья враг регулярно проводит в оккупации рейды, сопровождающиеся репрессиями и запугиванием гражданского населения.

С начала 2024 года враг планирует запретить на оккупированных территориях движение автотранспорта с украинскими номерами, а также отказывать в медицинском обслуживании украинцам, которые отказались от триколора.

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