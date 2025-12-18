Нічні морози і туман вдень: синоптик попередила, чого чекати 19 грудня

19 грудня в Україні утримається суха погода з туманами та невеликими морозами. Проте синоптики попереджають, що після Різдва країну може накрити відчутне нічне похолодання до −12 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Синоптики прогнозують, що 19 грудня в Україні погода буде доволі типовою для середини грудня: холодно, без серйозних опадів та з незначними коливаннями температури повітря.
При цьому у деяких регіонах можливі тумани, які можуть ускладнювати видимість на дорогах, тож водіям варто бути уважними. Це стосується Лівобережжя, західних областей і Житомирщини - особливо вночі та вранці.
Температура повітря коливатиметься від легкого морозу до слабкого плюсу: вночі та вранці прогнозують близько 0…−2 °C у північних регіонах, а вдень - від -2 до +8 °C.
Найвищі денні показники ймовірні на півдні та заході країни - там повітря прогріється до +3…+8 градусів.
У Києві також без опадів, близько −2 градусів.
19 грудня вітер буде слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с.
Втім, за словами Діденко, головні зміни ще попереду. Уже з 25-26 грудня в більшості регіонів очікується відчутніше похолодання. Мова не про екстремальні морози, однак у нічні години температура може опускатися до −7…−12 градусів.
Наталя Діденко каже, що до цих дат ще можливі уточнення прогнозу, але ігнорувати сигнал не варто. Українцям вона порадила заздалегідь подбати про додаткове утеплення осель, перевірити опалювальні прилади, а також підготувати автомобілі до холодніших ночей. Краще зробити це завчасно, ніж зустріти мороз зненацька.
