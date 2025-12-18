Ночные морозы и туман днем: синоптик предупредила, чего ждать 19 декабря

Синоптики прогнозируют, что 19 декабря в Украине погода будет довольно типичной для середины декабря: холодно, без серьезных осадков и с незначительными колебаниями температуры воздуха.

При этом в некоторых регионах возможны туманы, которые могут затруднять видимость на дорогах, поэтому водителям стоит быть внимательными. Это касается Левобережья, западных областей и Житомирщины - особенно ночью и утром.

Температура воздуха будет колебаться от легкого мороза до слабого плюса: ночью и утром прогнозируют около 0...-2 °C в северных регионах, а днем - от -2 до +8 °C.

Самые высокие дневные показатели вероятны на юге и западе страны - там воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В Киеве также без осадков, около -2 градусов.

19 декабря ветер будет слабым, переменных направлений, 3-8 м/с.

Когда ожидается изменение погоды

Впрочем, по словам Диденко, главные изменения еще впереди. Уже с 25-26 декабря в большинстве регионов ожидается более ощутимое похолодание. Речь не об экстремальных морозах, однако в ночные часы температура может опускаться до -7...-12 градусов.

Наталья Диденко говорит, что до этих дат еще возможны уточнения прогноза, но игнорировать сигнал не стоит. Украинцам она посоветовала заранее позаботиться о дополнительном утеплении домов, проверить отопительные приборы, а также подготовить автомобили к холодным ночам. Лучше сделать это заранее, чем встретить мороз неожиданно.