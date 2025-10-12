UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Нічні атаки на Запоріжжя: сотні ударів, є постраждалі та руйнування будинків

Ілюстративне фото: рятувальна операція (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ворожа армія збільшила кількість ударів по Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Так, лише упродовж минулої доби російські окупаційні війська завдали 755 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

В ОВА кажуть, що війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Григорівці, Веселянці, Приморському, Успенівці та Полтавці.

Крім того, 508 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 3 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Полтавку.

236 артилерійських ударів зафіксовано по Червонодніпровці, Біленькому, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

До поліції Запорізької області надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та автомобілів, що свідчить про масштабні пошкодження цивільної інфраструктури.

Місцева влада закликає мешканців дотримуватися заходів безпеки та по можливості залишатися у захищених приміщеннях.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня росіяни атакували в Запоріжжі приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Внаслідок цього загинув 7-річний хлопчик, а його батько, який провів в полоні 3 роки, перебуває в лікарні. Родина лише нещодавно купила будинок - зараз він знищений внаслідок російської атаки.

Також було пошкоджено газову інфраструктуру в Запоріжжі, втім тиск в мережі швидко стабілізували.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна Росії проти УкраїниОкупантиАтака дронівРакетна атака