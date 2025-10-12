Нічні атаки на Запоріжжя: сотні ударів, є постраждалі та руйнування будинків

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня росіяни атакували в Запоріжжі приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Внаслідок цього загинув 7-річний хлопчик, а його батько, який провів в полоні 3 роки, перебуває в лікарні. Родина лише нещодавно купила будинок - зараз він знищений внаслідок російської атаки.

Також було пошкоджено газову інфраструктуру в Запоріжжі, втім тиск в мережі швидко стабілізували.