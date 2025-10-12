Ночные атаки на Запорожье: сотни ударов, есть пострадавшие и разрушения домов

Напомним, в ночь на 10 октября россияне атаковали в Запорожье частный сектор и объекты инфраструктуры. В результате погиб 7-летний мальчик, а его отец, который провел в плену 3 года, находится в больнице. Семья только недавно купила дом - сейчас он уничтожен в результате российской атаки.

Также была повреждена газовая инфраструктура в Запорожье, впрочем давление в сети быстро стабилизировали.