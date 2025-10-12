RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ночные атаки на Запорожье: сотни ударов, есть пострадавшие и разрушения домов

Иллюстративное фото: спасательная операция (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вражеская армия увеличила количество ударов по Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Так, только за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 755 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

В ОВА говорят, что войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Григорьевке, Веселянке, Приморском, Успеновке и Полтавке.

Кроме того, 508 беспилотников различной модификации, преимущественно FPV, атаковали Червоноднепровку, Беленькое, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное.

Также 3 обстрела из РСЗО накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку и Полтавку.

236 артиллерийских ударов зафиксировано по Червоноднепровке, Беленькому, Приморскому, Степному, Гуляйполю, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривному.

В полицию Запорожской области поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и автомобилей, что свидетельствует о масштабных повреждениях гражданской инфраструктуры.

Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться в защищенных помещениях.

 

Напомним, в ночь на 10 октября россияне атаковали в Запорожье частный сектор и объекты инфраструктуры. В результате погиб 7-летний мальчик, а его отец, который провел в плену 3 года, находится в больнице. Семья только недавно купила дом - сейчас он уничтожен в результате российской атаки.

Также была повреждена газовая инфраструктура в Запорожье, впрочем давление в сети быстро стабилизировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна России против УкраиныОккупантыАтака дроновРакетная атака