Нічні атаки на Запоріжжя: сотні ударів, є постраждалі та руйнування будинків

Запорізька область, Неділя 12 жовтня 2025 08:02
UA EN RU
Нічні атаки на Запоріжжя: сотні ударів, є постраждалі та руйнування будинків
Автор: Оксана Гапончук

Ворожа армія збільшила кількість ударів по Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Так, лише упродовж минулої доби російські окупаційні війська завдали 755 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

В ОВА кажуть, що війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Григорівці, Веселянці, Приморському, Успенівці та Полтавці.

Крім того, 508 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 3 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Полтавку.

236 артилерійських ударів зафіксовано по Червонодніпровці, Біленькому, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

До поліції Запорізької області надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та автомобілів, що свідчить про масштабні пошкодження цивільної інфраструктури.

Місцева влада закликає мешканців дотримуватися заходів безпеки та по можливості залишатися у захищених приміщеннях.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня росіяни атакували в Запоріжжі приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Внаслідок цього загинув 7-річний хлопчик, а його батько, який провів в полоні 3 роки, перебуває в лікарні. Родина лише нещодавно купила будинок - зараз він знищений внаслідок російської атаки.

Також було пошкоджено газову інфраструктуру в Запоріжжі, втім тиск в мережі швидко стабілізували.

