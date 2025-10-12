Нічні атаки на Запоріжжя: сотні ударів, є постраждалі та руйнування будинків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Місцева влада закликає мешканців дотримуватися заходів безпеки та по можливості залишатися у захищених приміщеннях.

До поліції Запорізької області надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та автомобілів, що свідчить про масштабні пошкодження цивільної інфраструктури.

Також 3 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Полтавку.

Крім того, 508 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

В ОВА кажуть, що війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Григорівці, Веселянці, Приморському, Успенівці та Полтавці.

Так, лише упродовж минулої доби російські окупаційні війська завдали 755 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня росіяни атакували в Запоріжжі приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Внаслідок цього загинув 7-річний хлопчик, а його батько, який провів в полоні 3 роки, перебуває в лікарні. Родина лише нещодавно купила будинок - зараз він знищений внаслідок російської атаки.

Також було пошкоджено газову інфраструктуру в Запоріжжі, втім тиск в мережі швидко стабілізували.