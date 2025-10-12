Ночные атаки на Запорожье: сотни ударов, есть пострадавшие и разрушения домов
Вражеская армия увеличила количество ударов по Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Так, только за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 755 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.
В ОВА говорят, что войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Григорьевке, Веселянке, Приморском, Успеновке и Полтавке.
Кроме того, 508 беспилотников различной модификации, преимущественно FPV, атаковали Червоноднепровку, Беленькое, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное.
Также 3 обстрела из РСЗО накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку и Полтавку.
236 артиллерийских ударов зафиксировано по Червоноднепровке, Беленькому, Приморскому, Степному, Гуляйполю, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривному.
В полицию Запорожской области поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и автомобилей, что свидетельствует о масштабных повреждениях гражданской инфраструктуры.
Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться в защищенных помещениях.
Напомним, в ночь на 10 октября россияне атаковали в Запорожье частный сектор и объекты инфраструктуры. В результате погиб 7-летний мальчик, а его отец, который провел в плену 3 года, находится в больнице. Семья только недавно купила дом - сейчас он уничтожен в результате российской атаки.
Также была повреждена газовая инфраструктура в Запорожье, впрочем давление в сети быстро стабилизировали.