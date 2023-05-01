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Нічна ракетна атака: окупанти випустили 18 ракет, сили ППО більшість збили

Фото: окупанти випустили 18 ракет, сили ППО більшість збили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, 1 травня, війська РФ близько 02:30 атакували Україну з літаків стратегічної авіації – дев'яти Ту-95 із району Оленегорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головнокомандувача ЗСУ.

Повідомляється, що загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15 повітряних цілей супротивника.

Нагадаємо, що українські сили ППО сьогодні вночі, 1 травня, знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі столиці.

Раніше ми писали, що у всіх регіонах України сьогодні вночі, 1 травня, було оголошено повітряну тривогу.

Також повідомлялося, що вчора, 30 квітня, на Дніпропетровщині було чути звуки вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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