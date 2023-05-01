Ночная ракетная атака: оккупанты выпустили 18 ракет, силы ПВО большинство сбили

Сегодня ночью, 1 мая, войска РФ около 02:30 атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главнокомандующего ВСУ.

Сообщается, что в общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 15 воздушных целей противника.

Напомним, что украинские силы ПВО сегодня ночью, 1 мая, уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве столицы.

Ранее мы писали, что во всех регионах Украины сегодня ночью, 1 мая, была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что вчера, 30 апреля, в Днепропетровской области были слышны звуки взрывов.

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