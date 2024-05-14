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Нічна повітряна атака: силами ППО ЗСУ були збиті усі "Шахеди" росіян

Вівторок 14 травня 2024 07:13
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Нічна повітряна атака: силами ППО ЗСУ були збиті усі "Шахеди" росіян Фото: мобільна вогнева група ЗСУ знищила усі "Шахеди" у ніч проти 14 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники для чергової повітряної атаки по Україні цієї ночі застосували для ударів дрони-камікадзе та балістичну ракету. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені усі ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Миколи Олещука.

Зазначається, що загалом окупанти у ніч проти 14 травня для атаки застосували:

  • 18 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", які запускали із мису Чауда,
  • та 1 балістичну ракету "Іскандер-М" - її також запускали з окупованого Криму.

Бойова робота із відбиття повітряної атаки тривала у восьми областях

"В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "Шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", - розповів Олещук.

Він уточнив, що відбивали ворожий удар:

  • винищувальна авіація,
  • зенітні ракетні війська,
  • мобільні вогневі групи,
  • підрозділи радіоелектронної боротьби.

Нічна повітряна атака: силами ППО ЗСУ були збиті усі &quot;Шахеди&quot; росіян

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що з вечора 13 травня стало відомо про запуск ворогом кількох груп дронів-камікадзе типу "Шахед" для ударів по території України. Повітряна тривога була оголошена в кількох областях.

Пізніше стало відомо про роботу ППО в Київській області через ударні безпілотники російських окупантів.

Протягом ночі фіксувалося переміщення "Шахедів", зокрема, у західні області. Також в командуванні Повітряних сил заявляли про загрозу балістики.

Додамо, під ранок у Харкові пролунав вибух - ворог поцілив у Київський район міста. Постраждалих немає.

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