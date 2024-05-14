Нічна повітряна атака: силами ППО ЗСУ були збиті усі "Шахеди" росіян

Російські загарбники для чергової повітряної атаки по Україні цієї ночі застосували для ударів дрони-камікадзе та балістичну ракету. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені усі ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Миколи Олещука.

Зазначається, що загалом окупанти у ніч проти 14 травня для атаки застосували:

18 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", які запускали із мису Чауда,

та 1 балістичну ракету "Іскандер-М" - її також запускали з окупованого Криму.

Бойова робота із відбиття повітряної атаки тривала у восьми областях

"В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "Шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", - розповів Олещук.

Він уточнив, що відбивали ворожий удар:

винищувальна авіація,

зенітні ракетні війська,

мобільні вогневі групи,

підрозділи радіоелектронної боротьби.

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що з вечора 13 травня стало відомо про запуск ворогом кількох груп дронів-камікадзе типу "Шахед" для ударів по території України. Повітряна тривога була оголошена в кількох областях.

Пізніше стало відомо про роботу ППО в Київській області через ударні безпілотники російських окупантів.

Протягом ночі фіксувалося переміщення "Шахедів", зокрема, у західні області. Також в командуванні Повітряних сил заявляли про загрозу балістики.

Додамо, під ранок у Харкові пролунав вибух - ворог поцілив у Київський район міста. Постраждалих немає.