Ночная воздушная атака: силами ПВО ВСУ были сбиты все "Шахеды" россиян

Российские захватчики для очередной воздушной атаки по Украине этой ночью применили для ударов дроны-камикадзе и баллистическую ракету. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николая Олещука.

Отмечается, что в целом оккупанты в ночь на 14 мая для атаки применили:

18 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", которые запускали из мыса Чауда,

и 1 баллистическую ракету "Искандер-М" - ее также запускали из оккупированного Крыма.

Боевая работа по отражению воздушной атаки продолжалась в восьми областях

"В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей", - рассказал Олещук.

Он уточнил, что отражали вражеский удар:

истребительная авиация,

зенитные ракетные войска,

мобильные огневые группы,

подразделения радиоэлектронной борьбы

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что с вечера 13 мая стало известно о запуске врагом нескольких групп дронов-камикадзе типа "Шахед" для ударов по территории Украины. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях.

Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области из-за ударных беспилотников российских оккупантов.

В течение ночи фиксировалось перемещение "Шахедов", в частности, в западные области. Также в командовании Воздушных сил заявляли об угрозе баллистики.

Добавим, к утру в Харькове раздался взрыв - враг попал в Киевский район города. Пострадавших нет.