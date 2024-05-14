Ночная воздушная атака: силами ПВО ВСУ были сбиты все "Шахеды" россиян
Российские захватчики для очередной воздушной атаки по Украине этой ночью применили для ударов дроны-камикадзе и баллистическую ракету. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все вражеские ударные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николая Олещука.
Отмечается, что в целом оккупанты в ночь на 14 мая для атаки применили:
- 18 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", которые запускали из мыса Чауда,
- и 1 баллистическую ракету "Искандер-М" - ее также запускали из оккупированного Крыма.
Боевая работа по отражению воздушной атаки продолжалась в восьми областях
"В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей", - рассказал Олещук.
Он уточнил, что отражали вражеский удар:
- истребительная авиация,
- зенитные ракетные войска,
- мобильные огневые группы,
- подразделения радиоэлектронной борьбы
Ночная воздушная атака
Ранее сообщалось, что с вечера 13 мая стало известно о запуске врагом нескольких групп дронов-камикадзе типа "Шахед" для ударов по территории Украины. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях.
Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области из-за ударных беспилотников российских оккупантов.
В течение ночи фиксировалось перемещение "Шахедов", в частности, в западные области. Также в командовании Воздушных сил заявляли об угрозе баллистики.
Добавим, к утру в Харькове раздался взрыв - враг попал в Киевский район города. Пострадавших нет.
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