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Ночная воздушная атака: силами ПВО ВСУ были сбиты все "Шахеды" россиян

Вторник 14 мая 2024 07:13
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Ночная воздушная атака: силами ПВО ВСУ были сбиты все "Шахеды" россиян Фото: мобильная огневая группа ВСУ уничтожила все "Шахеды" в ночь на 14 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики для очередной воздушной атаки по Украине этой ночью применили для ударов дроны-камикадзе и баллистическую ракету. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николая Олещука.

Отмечается, что в целом оккупанты в ночь на 14 мая для атаки применили:

  • 18 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", которые запускали из мыса Чауда,
  • и 1 баллистическую ракету "Искандер-М" - ее также запускали из оккупированного Крыма.

Боевая работа по отражению воздушной атаки продолжалась в восьми областях

"В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей", - рассказал Олещук.

Он уточнил, что отражали вражеский удар:

  • истребительная авиация,
  • зенитные ракетные войска,
  • мобильные огневые группы,
  • подразделения радиоэлектронной борьбы

Ночная воздушная атака: силами ПВО ВСУ были сбиты все &quot;Шахеды&quot; россиян

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что с вечера 13 мая стало известно о запуске врагом нескольких групп дронов-камикадзе типа "Шахед" для ударов по территории Украины. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях.

Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области из-за ударных беспилотников российских оккупантов.

В течение ночи фиксировалось перемещение "Шахедов", в частности, в западные области. Также в командовании Воздушных сил заявляли об угрозе баллистики.

Добавим, к утру в Харькове раздался взрыв - враг попал в Киевский район города. Пострадавших нет.

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