У низці областей України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили дрони
Ввечері понеділка, 13 травня, у низці областей України оголошена повітряна тривога. Російські війська запустили по країні дрони-камікадзе Shahed.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та мапу повітряних тривог.
"Група "Шахедів" з Херсонської області курсом на Кривий Ріг та Миколаїв", - повідомили у Повітряних силах.
Також українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для південних областей з окупованого Криму.
Мапа повітряних тривог станом на 21:22
Обстріли України
Росія щодня атакує Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Так, в ніч на 8 травня окупанти вчергове вдарили по енергетичних об'єктах України у шести областях.
Після останньої масованої атаки українців попередили про можливі відключення світла.
Пізніше енергетична ситуація в Україні стабілізувалася, проте діють обмеження для бізнесу та приватного сектора.
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