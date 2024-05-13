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У низці областей України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили дрони

Україна, Понеділок 13 травня 2024 21:15
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У низці областей України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили дрони Фото: у низці областей України оголосили повітряну тривогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері понеділка, 13 травня, у низці областей України оголошена повітряна тривога. Російські війська запустили по країні дрони-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та мапу повітряних тривог.

"Група "Шахедів" з Херсонської області курсом на Кривий Ріг та Миколаїв", - повідомили у Повітряних силах.

Також українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для південних областей з окупованого Криму.

Мапа повітряних тривог станом на 21:22

У низці областей України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили дрони

Обстріли України

Росія щодня атакує Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Так, в ніч на 8 травня окупанти вчергове вдарили по енергетичних об'єктах України у шести областях.

Після останньої масованої атаки українців попередили про можливі відключення світла.

Пізніше енергетична ситуація в Україні стабілізувалася, проте діють обмеження для бізнесу та приватного сектора.

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Війна в Україні Дрони Атака дронів Повітряна тривога Повітряні сили України
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