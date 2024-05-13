У низці областей України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили дрони

Ввечері понеділка, 13 травня, у низці областей України оголошена повітряна тривога. Російські війська запустили по країні дрони-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та мапу повітряних тривог.

Також українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для південних областей з окупованого Криму.

"Група "Шахедів" з Херсонської області курсом на Кривий Ріг та Миколаїв", - повідомили у Повітряних силах.

Обстріли України

Росія щодня атакує Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Так, в ніч на 8 травня окупанти вчергове вдарили по енергетичних об'єктах України у шести областях.

Після останньої масованої атаки українців попередили про можливі відключення світла.

Пізніше енергетична ситуація в Україні стабілізувалася, проте діють обмеження для бізнесу та приватного сектора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.