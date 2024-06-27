Нічна комбінована атака. Захисники неба України збили майже усі ворожі цілі

Війська РФ у ніч проти 27 червня для чергової повітряної атаки по території України застосували ракети повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе. Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ усі ворожі цілі, крім ракети "Кинджал", були збиті.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
Він уточнив, що загалом ворог для цієї нічної комбінованої атаки застосував:
Так, під час відбиття повітряного нападу були ліквідовані 28 цілі.
"В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей: 4 крилаті ракети "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136", - повідомив генерал.
Нагадаємо, ввечері 27 червня війська РФ запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Після вже вночі 27-го було відомо про запуск окупантами крилатих ракет типу "Калібр". А ще - про злет МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинжал", та про загрозу авіаударів від тактичної авіації противника.
Також повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області, причому вони лунали в регіоні щонайменше чотири рази за ніч. Крім того, в районі Києва також було чути вибух. Столична влада не пояснювала причини, а в мережі писала про роботу ППО в районі Києва та області.
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