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Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели

Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины (facebook.com.kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ в ночь на 27 июня для очередной воздушной атаки по территории Украины применили ракеты воздушного и морского базирования, а также дроны-камикадзе. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ все вражеские цели, кроме ракеты "Кинжал", были сбиты.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Он уточнил, что в целом враг для этой ночной комбинированной атаки применил:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал", которые оккупанты запустили из воздушного пространства Тамбовской области в РФ,
  • 4 крылатые ракеты "Калибр", запущенные с северо-восточной части акватории Черного моря,
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69, которую запустили из Курской области,
  • 23 ударных беспилотника типа "Shahed-131/136", а район пусков был Приморско-Ахтарск.

Работа ПВО

Так, при отражении воздушного нападения были ликвидированы 28 целей.

"В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей: 4 крылатых ракеты "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, 23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", - сообщил генерал.

Ночная воздушная атака РФ

Напомним, вечером 27 июня войска РФ запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". После, уже ночью 27-го, было известно о запуске оккупантами крылатых ракет типа "Калибр". А еще - о взлете МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал", и об угрозе авиаударов от тактической авиации противника. 

Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, причем они раздавались в регионе как минимум четырежды за ночь. Кроме того, в районе Киева также был слышен взрыв. Столичные власти не объясняли причину, а в сети писали о работе ПВО в районе Киева и области.

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