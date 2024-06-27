Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели

Он уточнил, что в целом враг для этой ночной комбинированной атаки применил:

1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал", которые оккупанты запустили из воздушного пространства Тамбовской области в РФ,

4 крылатые ракеты "Калибр", запущенные с северо-восточной части акватории Черного моря,

1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69, которую запустили из Курской области,

23 ударных беспилотника типа "Shahed-131/136", а район пусков был Приморско-Ахтарск.

Работа ПВО

Так, при отражении воздушного нападения были ликвидированы 28 целей.

"В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей: 4 крылатых ракеты "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, 23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", - сообщил генерал.

Ночная воздушная атака РФ

Напомним, вечером 27 июня войска РФ запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". После, уже ночью 27-го, было известно о запуске оккупантами крылатых ракет типа "Калибр". А еще - о взлете МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал", и об угрозе авиаударов от тактической авиации противника.

Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, причем они раздавались в регионе как минимум четырежды за ночь. Кроме того, в районе Киева также был слышен взрыв. Столичные власти не объясняли причину, а в сети писали о работе ПВО в районе Киева и области.