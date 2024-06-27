У Хмельницькій області було чути вибухи
У Хмельницькій області у ніч проти 27 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через комбіновану атаку російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Хмельницький".
Звуки вибухів у регіоні було чути близько 02:40.
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію руху крилатої ракети типу "Калібр" у бік Хмельницької області.
Крім того, військові повідомляли про дрони-камікадзе типу "Шахед", що були помічені у регіоні під час руху на захід країни.
Додамо, в хмельницьких пабліках висловлюють припущення, що звуки вибухів можуть бути пов'язані з роботою сил та засобів протиповітряної оборони.
Повторні вибухи
Пізніше стало відомо, що в Хмельницькій області пролунали нові вибухи. Це сталося близько третьої години ночі.
Зазначимо, що ще відбулося після повідомлень про зліт Міг-31К в РФ, та про імовірний запуск ракет.
Раніше повідомлялося, що війська РФ ввечері 26 червня запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Пізніше вночі 27-го ворог також атакував територію країни крилатими ракетами типу "Калібр".
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