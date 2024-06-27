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У Хмельницькій області було чути вибухи

Четвер 27 червня 2024 02:53
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У Хмельницькій області було чути вибухи Фото: у Хмельницькій області пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області у ніч проти 27 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через комбіновану атаку російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

Звуки вибухів у регіоні було чути близько 02:40.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію руху крилатої ракети типу "Калібр" у бік Хмельницької області.

Крім того, військові повідомляли про дрони-камікадзе типу "Шахед", що були помічені у регіоні під час руху на захід країни.

Додамо, в хмельницьких пабліках висловлюють припущення, що звуки вибухів можуть бути пов'язані з роботою сил та засобів протиповітряної оборони.

Повторні вибухи

Пізніше стало відомо, що в Хмельницькій області пролунали нові вибухи. Це сталося близько третьої години ночі.

Зазначимо, що ще відбулося після повідомлень про зліт Міг-31К в РФ, та про імовірний запуск ракет.

Раніше повідомлялося, що війська РФ ввечері 26 червня запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Пізніше вночі 27-го ворог також атакував територію країни крилатими ракетами типу "Калібр".

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Хмельницька область Вибухи Атака дронів Ракетна атака
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