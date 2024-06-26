Над Україною фіксують кілька груп "Шахедів": де можлива атака
В Україні в деяких областях ввечері 26 червня оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із запуском російськими загарбниками кількох груп ударних безпілотників типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил Збройних сил України.
Військові інформували про проникнення дронів-камікадзе ворога на територію України з південного напрямку. В низці регіонів лунали сигнали повітряної тривоги.
Згідно з оновленими даними Повітряних сил, "Шахеди" прямують за таким курсом:
- перша група дронів-камікадзе фіксується у Миколаївській області, прямує курсом на захід,
- декілька груп ударних БпЛА ворога помічені в Херсонській області, прямують у бік Миколаївської області,
- ще БпЛА противника - в акваторії Чорного моря, курсом на південь Одеської області.
Жителів областей, де оголошена тривога, закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".
Нагадаємо, як повідомляв командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук 25 червня, з початку цього року російські терористи випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Силам ППО ЗСУ вдалося знищити близько 86 відсотків ворожих дронів.
Додамо, раніше сьогодні стало відомо, що в окупованому Криму сталася пожежа на мисі Чауда на півдні Феодосійської затоки. Звідти російські окупанти запускають дрони-камікадзе по Україні.
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