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Повітряна атака: у Києві було чути вибух

Київ, Четвер 27 червня 2024 03:09
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Повітряна атака: у Києві було чути вибух Ілюстративне фото: у Києві було чути вибух під час повітряної тривоги (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

В районі Києва було чути вибух у ніч проти 27 червня під час масштабної повітряної тривоги в Україні, оголошеної через комбіновану атаку російських окупантів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вибух в столиці було чути близько третьої ночі.

При цьому місцева влада та представники адміністрації не повідомляли про вибух у Києві. А в пабліках та столичних Telegram-каналах пишуть, що вибух міг бути пов'язаний з роботою ППО по ворожих цілях.

Так, перед тим в командуванні Повітряних Сил ЗСУ інформували про фіксацію швидкісної цілі, що прямували через Житомирщину у південно-західному напрямку.

Це відбулося після повідомлень про зліт Міг-31К в РФ, та про імовірний запуск ракет.

Нічна комбінована повітряна атака

Зауважимо, що ворожий ракетний обстріл території України цієї ночі, 27 червня, відбувається на тлі дронової атаки. Так, війська РФ ще напередодні ввечері запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед".

Після було відомо про запуск окупантами крилатих ракет типу "Калібр". Повідомлялося також про вибухи в Хмельницькій області.

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Київ Вибух Ракетна атака
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