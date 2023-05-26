Нічна атака на Україну. Що відомо про наслідки та руйнування

Повітряна тривога була оголошена по всій Україні

Повітряну тривогу в столиці та на півночі оголосили вночі, 25 травня. Пізніше попередження про небезпеку з повітря також поширилося на південні, центральні та західні області.

Повідомляли про звуки вибухів у Києві, Дніпрі

Вибухи в Києві

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що російські війська здійснили атаку зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555.

Зазначається, що сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі. Однак внаслідок падіння уламків в Оболонському районі, зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без загоряння та критичних руйнувань.

Вибухи в Дніпрі

У Дніпровській ОВА повідомили, що росіяни масовано атакували область дронами та ракетами. В місті Дніпро пошкоджено 2 будинки та авто. В ОВА кажуть, що сталося загорання на двох приватних підприємствах. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

"Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома", - додали в ОВА.

Також ворог атакував безпілотниками Марганецьку громаду.

"Попередньо тільки військові з ПвК "Схід" цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 Шахедів", - зазначив керівник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки повітряного бою з нашою ППО

Загалом вночі було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:

10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмаку;

31 Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Наші захисники знищили усі крилаті ракети, які ворог випустив по Україні, 23 "Шахеди", а також дрони "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

При цьому зафіксовано влучання ударних дронів та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.