Ночная атака на Украину. Что известно о последствиях и разрушениях

Российские войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе и крылатыми ракетами, ночью 26 мая. Над Киевом силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели, но есть и разрушения.
Подробнее о последствиях ночной атаки – в материале РБК-Украина.
Воздушная тревога в столице и на севере была объявлена ночью, 25 мая. Позднее предупреждение об опасности с воздуха также распространилось на южные, центральные и западные области.
Сообщали о звуках взрывов в Киеве, Днепре.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что русские войска совершили атаку со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.
Отмечается, что силы ПВО уничтожили все вражеские цели. Однако в результате падения обломков в Оболонском районе зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений.
В Днепровской ОВА сообщили, что россияне массированно атаковали область дронами и ракетами. В городе Днепр повреждены 2 дома и авто. В ОВА говорят, что произошло возгорание на двух частных предприятиях. Серьезным разрушениям также подверглось транспортное предприятие.
"Истерзанная заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь - будет лечиться дома", - добавили в ОВА.
Также враг атаковал беспилотниками Марганецкую общину.
"Предварительно только военные из ПВК "Восток" этой ночью над областью сбили 5 крылатых ракет и 6 Шахедов", - отметил руководитель Днепровской ОВА Сергей Лысак.
Россияне атаковали область с помощью "Шахедов" - они попали по городу Марефа Харьковского района и Изюма.
В Мерефе повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой, случились пожары. Предварительно, в результате ночных ударов "Шахедами" никто не пострадал.
Всего ночью были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударного дрона.
Наши защитники уничтожили все крылатые ракеты, которые враг выпустил по Украине, 23 "Шахеда", а также дроны "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".
При этом зафиксировано попадание ударных дронов и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.
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