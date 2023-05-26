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Ночная атака на Украину. Что известно о последствиях и разрушениях

Фото: Россия ночью 26 мая атаковала Украину (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе и крылатыми ракетами, ночью 26 мая. Над Киевом силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели, но есть и разрушения.

Подробнее о последствиях ночной атаки – в материале РБК-Украина.

Воздушная тревога была объявлена по всей Украине

Воздушная тревога в столице и на севере была объявлена ночью, 25 мая. Позднее предупреждение об опасности с воздуха также распространилось на южные, центральные и западные области.

Сообщали о звуках взрывов в Киеве, Днепре.

Взрывы в Киеве

В Киевской городской военной администрации сообщили, что русские войска совершили атаку со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Отмечается, что силы ПВО уничтожили все вражеские цели. Однако в результате падения обломков в Оболонском районе зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений.

Взрывы в Днепре

В Днепровской ОВА сообщили, что россияне массированно атаковали область дронами и ракетами. В городе Днепр повреждены 2 дома и авто. В ОВА говорят, что произошло возгорание на двух частных предприятиях. Серьезным разрушениям также подверглось транспортное предприятие.

"Истерзанная заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь - будет лечиться дома", - добавили в ОВА.

Также враг атаковал беспилотниками Марганецкую общину.

"Предварительно только военные из ПВК "Восток" этой ночью над областью сбили 5 крылатых ракет и 6 Шахедов", - отметил руководитель Днепровской ОВА Сергей Лысак.

Харьковская область

Россияне атаковали область с помощью "Шахедов" - они попали по городу Марефа Харьковского района и Изюма.

В Мерефе повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой, случились пожары. Предварительно, в результате ночных ударов "Шахедами" никто не пострадал.

Последствия воздушного боя с нашей ПВО

Всего ночью были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударного дрона.

  • 10 крылатых ракет Х-101/х-555 из самолетов Ту-95мс с района Каспийского моря;
  • 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмака;
  • 31 Shahed-136/131 по южному и северному направлениям.

Наши защитники уничтожили все крылатые ракеты, которые враг выпустил по Украине, 23 "Шахеда", а также дроны "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

При этом зафиксировано попадание ударных дронов и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

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