Нічна атака росіян. Українські бійці знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди"

Під час сьогоднішньої нічної ворожої атаки російських окупантів по Україні наші захисники знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди" ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Зазначається, що нічна атака тривала з 22:00 25 травня до 5:00 26 травня.

Цього разу загарбники змістили напрямок удару на схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:

10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (тимчасово окупована територія Запорізької області);

31 ударний дрон іранського виробництва Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр"" та "Південь", знищили:

усі 10 крилатих ракет повітряного базування;

23 "Шахеди";

два дрони оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

При цьому зафіксовано влучання ударних дронів та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.

Нічна атака по Україні

КМВА повідомляла, що росіяни атакували Київ крилатими ракетами типу Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників. При цьому сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі, але через падіння уламків в Оболонському районі пошкоджено даху одного ТРЦ.

Загарбники також вдарили по Дніпропетровській області ракетами та дронами. У Дніпрі пошкоджено два будинки та авто, руйнувань зазнало транспортне підприємство, сталося загорання на двох приватних підприємствах. Одна людина постраждала.

Загалом над областю збили п'ять крилатих ракет та шість "Шахедів".

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