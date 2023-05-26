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Удар по Дніпру: пошкоджено будинки та АЗС, є поранений

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Дніпро, П'ятниця 26 травня 2023 07:53
Удар по Дніпру: пошкоджено будинки та АЗС, є поранений
Автор: Константин Широкун

Війська РФ вночі атакували Дніпропетровську область крилатими ракетами та ударними БПЛА. Внаслідок удару пошкоджено будинки та підприємства, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яка вже загашена. Пошкоджено 2 будинки та авто. Загорілося і на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав його працівник. Йому надали медичну допомогу – лікується вдома", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Серйозні руйнування також зафіксовано на транспортному підприємстві.

Результати роботи сил ППО у Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що, за попередніми даними, українські військові вночі збили над областю 5 крилатих ракет та 7 "Шахедів".

Опубліковано фото наслідків удару по Дніпру

Нічна ракетна атака на Україну

Російські війська сьогодні вночі, 26 травня, вкотре атакували Україну з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. Повітряна тривога було оголошено по всій території країни. Повідомлялося про роботу сил ППО у Києві та області, вибухи лунали у Дніпрі та інших регіонах.

Атаку було здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. В результаті злагодженої роботи ППО, у повітряному просторі столиці булознищено всі ворожі цілі . Повідомлялося, що уламки у столиці пошкодили дах одного із ТРЦ в Оболонському районі.

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