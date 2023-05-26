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Атака на Київ. Окупанти запускали ракети з Каспію, всі ворожі цілі збиті

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Київ, П'ятниця 26 травня 2023 05:53
Атака на Київ. Окупанти запускали ракети з Каспію, всі ворожі цілі збиті Фото: російські війська вночі завдали ракетного удару по Києву, всі цілі збиті (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі завдали ракетного удару по Києву. Сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Цього разу атаку було здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555", - йдеться в повідомленні КМВА.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва були виявлені та знищені. За даними на цей час, постраждалих та руйнувань у Києві не зафіксовано.

Нічні атаки на Київ

Російські війська посилили атаки ракетами та дронами на столицю. Зазначається, що минулої ночі війська РФ намагалися атакувати столицю та більшість регіонів України дронами-камікадзе. Окупанти за кілька годин випустили 36 БПЛА, силам ППО вдалося збити всі ворожі повітряні цілі.

За даними ЗСУ, росіяни хотіли атакувати західні області, проте намагалися вдарити також і по Києву. У зоні відповідальності повітряного командування "Центр" було збито близько 10 безпілотників. Незабаром українські військові показали, як збили дрон-камікадзе над Києвом у ніч проти 25 травня.

Детальніше про наслідки вчорашньої нічної атаки дронів на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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