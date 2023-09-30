Нічна атака на Україну: Румунія підозрює порушення повітряного простору "шахедами"

Як стверджує Міністерство оборони Румунії, під час чергового удару російськими терористами по Україні за допомогою безпілотників-камікадзе, влада попередила про небезпеку жителів муніципалітетів Тулча і Галац.

"Спостережна радарна система показала можливе порушення повітряного простору: сигнал було зафіксовано в напрямку муніципалітету Галац", - зазначили в Міноборони.

Зазначається, що наразі немає даних про те, що будь-які повітряні об'єкти впали на території країни, проте пошуки уламків планують сьогодні продовжити.

Атаки дронів по Україні

У ніч на 30 вересня через загрозу застосування російськими терористами ударних БпЛА в низці областей було оголошено про повітряну тривогу. Як стверджують Повітряні сили, ворог запустив безпілотники з південного напрямку - мис Чауда\ТОТ Крим. Загалом було збито 30 "шахедів" з близько 40.

Падіння російського металобрухту в Румунії

В ніч проти 4 вересня, під час російських терористичних ударів по Одеській області, уламки "шахеда" впали на території Румунії. Пізніше в країні ще декілька разів знаходили уламки російських БпЛА, які атакували портову інфраструктуру України.