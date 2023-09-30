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Нічна атака на Україну: Румунія підозрює порушення повітряного простору "шахедами"

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони Румунії заявило про ймовірність порушення повітряного простору країни російськими "шахедами" під час масованих ударів по території України у ніч на 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як стверджує Міністерство оборони Румунії, під час чергового удару російськими терористами по Україні за допомогою безпілотників-камікадзе, влада попередила про небезпеку жителів муніципалітетів Тулча і Галац. 

"Спостережна радарна система показала можливе порушення повітряного простору: сигнал було зафіксовано в напрямку муніципалітету Галац", - зазначили в Міноборони. 

Зазначається, що наразі немає даних про те, що будь-які повітряні об'єкти впали на території країни, проте пошуки уламків планують сьогодні продовжити. 

Атаки дронів по Україні

У ніч на 30 вересня через загрозу застосування російськими терористами ударних БпЛА в низці областей було оголошено про повітряну тривогу. Як стверджують Повітряні сили,  ворог запустив безпілотники з південного напрямку - мис Чауда\ТОТ Крим. Загалом було збито 30 "шахедів" з близько 40. 

Падіння російського металобрухту в Румунії 

В ніч проти 4 вересня, під час російських терористичних ударів по Одеській області, уламки "шахеда" впали на території Румунії. Пізніше в країні ще декілька разів знаходили уламки російських БпЛА, які атакували портову інфраструктуру України.

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