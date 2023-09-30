Ночная атака на Украину: Румыния подозревает нарушение воздушного пространства "шахедами"

Как утверждает Министерство обороны Румынии, во время очередного удара российскими террористами по Украине с помощью беспилотников-камикадзе, власти предупредили об опасности жителей муниципалитетов Тулча и Галац.

"Наблюдательная радарная система показала возможное нарушение воздушного пространства: сигнал был зафиксирован в направлении муниципалитета Галац", - отметили в Минобороны.

Отмечается, что пока нет данных о том, что какие-либо воздушные объекты упали на территории страны, однако поиски обломков планируют сегодня продолжить.

Атаки дронов по Украине

В ночь на 30 сентября из-за угрозы применения российскими террористами ударных БПЛА в ряде областей было объявлено о воздушной тревоге. Как утверждают Воздушные силы, враг запустил беспилотники с южного направления - мыс Чауда Крым. В общей сложности было сбито 30 "шахедов" из около 40.

Падение российского металлолома в Румынии

В ночь на 4 сентября, во время российских террористических ударов по Одесской области, обломки "шахеда" упали на территории Румынии. Позже в стране еще несколько раз находили обломки российских БПЛА, атаковавших портовую инфраструктуру Украины.