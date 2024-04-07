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Нічна атака "Шахедів". Українські військові збили усі дрони-камікадзе росіян

Неділя 07 квітня 2024 07:15
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Нічна атака "Шахедів". Українські військові збили усі дрони-камікадзе росіян Фото: ППО ЗСУ збили усі ворожі "Шахеди" при відбитті повітряної атаки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти цієї ночі запускали для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", проте усі вони були збиті силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні у ранковому звіті 7 квітня уточнили, що загалом противник застосував для повітряної атаки 17 ударних безпілотників.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, задіяли для цього 17 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено", - йдеться в заяві Генштабу.

Нічна атака "Шахедів" 7 квітня

Нагадаємо, що у ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксов

Як розповів мер міста, у Харкові було зафіксоване влучання дрона ворога у приватний будинок, та сталася пожежа, яку вже ліквідували.

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