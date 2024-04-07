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Ночная атака "Шахедов". Украинские военные сбили все дроны-камикадзе россиян

Воскресенье 07 апреля 2024 07:15
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Ночная атака "Шахедов". Украинские военные сбили все дроны-камикадзе россиян Фото: ПВО ВСУ сбили все вражеские "Шахеды" при отражении воздушной атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты этой ночью запускали для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", однако все они были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании в утреннем отчете 7 апреля уточнили, что в целом противник применил для воздушной атаки 17 ударных беспилотников.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, задействовали для этого 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены", - говорится в заявлении Генштаба.

Позже в Силах обороны юга Украины уточнили, что этой ночью 11 дронов-камикадзе врага были уничтожены в небе над Днепропетровской областью. Военные добавили, что работа сил противовоздушной обороны в этой зоне ответственности продолжалась почти три часа.

Ночная атака "Шахедов" 7 апреля

Напомним, что в ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области. Позже стало известно о взрывах в Харькове.

Как рассказал мэр города, в Харькове было зафиксировано попадание дрона врага в частный дом, и произошел пожар, который уже ликвидировали.

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