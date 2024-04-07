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Окупанти запустили по Україні кілька груп "Шахедів": де оголошена тривога

Неділя 07 квітня 2024 00:02
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Окупанти запустили по Україні кілька груп "Шахедів": де оголошена тривога Фото: війська РФ запустили по Україні групи ударних дронів "Шахед" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти пізно ввечері, 6 квітня, запустили по території України кілька груп ударних дронів типу "Шахед". У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали тривоги спочатку зазвучали в Херсонській та Запорізькій областях. Після цього тривога була оголошена також і в інших регіонах - на півдні країни та на сході.

Військові попередили про фіксацію ворожих "Шахедів".

"Декілька груп БпЛА в Херсонській області, курс північно-західний", - йшлося в оголошенні ПС о 23:50.

Жителів областей, де оголошена тривога, закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".

Окупанти запустили по Україні кілька груп &quot;Шахедів&quot;: де оголошена тривога

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