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Нічна атака "шахедів" по Україні. З'явились подробиці знищення ворожих цілей

Фото: з'явилися подробиці знищення ворожих цілей по Україні 5 жовтня (defence-ua com)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на четвер, 5 жовтя, російські війська випустили по України 29 дронів-камікадзе типу "Шахед". 24 з них збила ППО, зокрема над трьома регіонами півдня.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал Повітряних сил України, Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, Telegram-канал Сил оборони півдня України.

"У ніч на 5 жовтня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку, мис Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Зокрема, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 "Shahed-131/136" у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Миколаївська область

Як розповів голова Миколаївської оВА Віталій Кім, у ніч на 5 жовтня над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони знищено 10 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Кіровоградська та Одеська області

За даними Сил оборони півдня України, над Одеською областю цієї ночі сили ППО збили 5 дронів-камікадзе, а над Кіровоградською - 9.

Наслідки атаки

Як додають військові, ворог продовжує намагання нищити припортову та іншу інфраструктуру півдня, тероризує й центральні регіони. 

"На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині. Виниклу пожежу вдалось оперативно локалізувати, інформації про постраждалих не надходило", - додали в Telegram-каналі Сил оборони півдня.

Обстріл України 5 жовтня

Російські війська 5 жовтня запустили по Україні безпілотники типу "Шахед" з кількох напрямків та кількома групами. Про фіксацію дронів-камікадзе повідомлялося у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Вночі вибухи лунали в Кропивницькому та Мирнограді Полтавської області.

Як зазначила спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк, більшість "шахедів" ворог запускає саме з півдня, ймовірно, через зручне розміщення баз та логістики, яка враховується при транспортуванні дронів.

 

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