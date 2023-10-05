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У Кропивницькому пролунали звуки вибухів

Кропивницький, Четвер 05 жовтня 2023 02:00
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У Кропивницькому пролунали звуки вибухів Фото: у Кропивницькому пролунали вибухи вночі 5 жовтня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Кропивницькому пролунали звуки вибухів сьогодні вночі, 5 жовтня. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів в бік Кіровоградської області. Мешканців закликають перебувати в укриттях під час небезпеки з повітря або дотримуватися правила "двох стін".

Атака дронів та ракет по Україні

Сьогодні вночі, 5 жовтня в низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу атак ракет і дронів.

У Миргороді Полтавської області чули звук вибуху.

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Кропивницький Вибух
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