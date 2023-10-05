У Миргороді Полтавської області пролунав вибух під час повітряної тривоги

У Миргороді Полтавської області під час повітряної тривоги пролунав вибух сьогодні вночі, 5 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Про причини та наслідки вибуху офіційні джерела нічого не повідомляють. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну загрозу для низки регіонів, серед яких була і Полтавська область.

Нічна атака на Україну 5 жовтня

Російські війська 5 жовтня запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з кількох напрямків. Про фіксацію дронів-камікадзе повідомлялося у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях, у Кропивницькому повідомляли про вибухи.