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У Миргороді Полтавської області пролунав вибух під час повітряної тривоги

Четвер 05 жовтня 2023 01:49
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У Миргороді Полтавської області пролунав вибух під час повітряної тривоги Фото: у Миргороді Полтавської області пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Миргороді Полтавської області під час повітряної тривоги пролунав вибух сьогодні вночі, 5 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про причини та наслідки вибуху офіційні джерела нічого не повідомляють. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну загрозу для низки регіонів, серед яких була і Полтавська область.

Нічна атака на Україну 5 жовтня

Російські війська 5 жовтня запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з кількох напрямків. Про фіксацію дронів-камікадзе повідомлялося у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях, у Кропивницькому повідомляли про вибухи.

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