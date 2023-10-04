На півдні України оголосили повітряну тривогу: попереджають про застосування дронів

В низці південних областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні ввечері, 4 жовтня. Попереджають про загрозу атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

У відомстві зазначили, що група ударних безпілотників з Чорного моря рухається в напрямку Одеської області. "Одеська, Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні. Станом на 23:10 мапа повітряних тривог виглядає так: Повітряні атаки РФ по Україні У ніч проти 2 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 4 із 7 ударних безпілотників. Зокрема, повітряну тривогу оголошували в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській області. До того ж, у Кривому Розі лунали вибухи.