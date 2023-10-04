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На півдні України оголосили повітряну тривогу: попереджають про застосування дронів

Україна, Середа 04 жовтня 2023 23:11
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На півдні України оголосили повітряну тривогу: попереджають про застосування дронів Фото: на півдні України загроза атаки дронів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В низці південних областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні ввечері, 4 жовтня. Попереджають про загрозу атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

У відомстві зазначили, що група ударних безпілотників з Чорного моря рухається в напрямку Одеської області.

"Одеська, Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Станом на 23:10 мапа повітряних тривог виглядає так:

На півдні України оголосили повітряну тривогу: попереджають про застосування дронів

Повітряні атаки РФ по Україні

У ніч проти 2 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 4 із 7 ударних безпілотників.

Зокрема, повітряну тривогу оголошували в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській області. До того ж, у Кривому Розі лунали вибухи.

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