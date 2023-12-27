Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 46 БпЛА типу "Shahed-136/131", - йдеться у ранковому зведенні.

У військовому командуванні поінформували, що силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 32 ударні дрони.

Атака "Шахедів" по Україні

Нагадаємо, ввечері 26 грудня та у ніч проти 27 грудня російські окупаційні війська завдавали по Україні повітряних ударів із застосуванням баражуючих боєприпасів "Шахед". Так, у вівторок пізно ввечері ворог бив ним по Херсону, а також запустив дрони-камікадзе у напрямку Старокостянтинова та Одеси.

Вибухи цієї ночі лунали в Одесі, у Силах оборони півдня України заявляли про роботу ППО по ворожих цілях.

Пізніше вночі в командуванні Повітряних сил інформували про фіксацію руху груп "Шахедів" у багатьох областях, здебільшого на лівобережній частині країни. Жителів регіонів, бе була оголошена тривога, закликали перебувати в укриттях.

Нагадаємо також, що протягом 26 грудня росіяни також атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Загарбники випустили 19 безпілотників Shahed-136/131 із районів Балаклава - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ. Тоді силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 13 "Шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.