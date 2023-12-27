В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
В Одесі цієї ночі, 27 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Регіон передуває під атакою російських окупантів, яки використовують дрони-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса" та голову Одеської військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.
Звуки вибухів в Одесі було чутно близько опівночі. Перед цим в області була оголошена тривога. Місцева влада закликала жителів обласного центра перебувати в укриттях.
В командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про фіксацію "Шахедів" ворога, які прямували з Чорного моря в напрямку Одеси.
Голова ОВА у Telegram закликав жителів Одеси не залишати укриття до закінчення повітряної тривоги.
"Одеський район, будь ласка, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги Бережіть себе та близьких", - написав він о 23:50.
Зазначимо, що військові повідомили про бойову роботу по ворожих повітряних цілях.
"Сили оборони працюють! Поширювати інформацію, фото, відео про нашу роботу не варто! Варто бути в укриттях і дбати про свою безпеку!" - йдеться в заяві Сил оборони півдня України.
Повітряна атака РФ по Україні
Російські окупаційні війська протягом 26 грудня атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Загарбники випустили 19 безпілотників Shahed-136/131 із районів Балаклава - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ.
Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 13 "Шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.
Крім того, у вівторок пізно ввечері росіяни запустили "Шахеди" по Херсону, а також у напрямку Старокостянтинова та Одеси.
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