Ночная атака "Шахедов" по Украине: в Генштабе назвали количество cбитых дронов врага

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БпЛА типа "Shahed-136/131", - говорится в утренней сводке.

В военном командовании проинформировали, что силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 32 ударных дрона.

Атака "Шахедов" по Украине

Напомним, вечером 26 декабря и в ночь на 27 декабря российские оккупационные войска наносили по Украине воздушные удары с применением баражирующих боеприпасов "Шахед". Так, во вторник поздно вечером враг бил по Херсону, а также запустил дроны-камикадзе в направлении Староконстантинова и Одессы.

Взрывы этой ночью раздавались в Одессе, в Силах обороны юга Украины заявляли о работе ПВО по враждебным целям.

Позже ночью в командовании Воздушных сил информировали о фиксации движения групп "Шахедов" во многих областях, в основном на левобережной части страны. Жителей регионов, была объявлена тревога, призывали находиться в укрытиях.

Напомним также, что в течение 26 декабря россияне также атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Захватчики выпустили 19 беспилотников Shahed-136/131 из районов Балаклава - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ. Тогда силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 13 "Шахед" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.