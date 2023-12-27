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Ночная атака "Шахедов" по Украине: в Генштабе назвали количество cбитых дронов врага

Фото: военные ВСУ сбили десятки дронов окупантов во время отражения воздушной атаки ночью 27 декабря (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты этой ночью, 27 декабря, в очередной раз запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед" во время воздушной атаки. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил удалось уничтожить более трех десятков вражеских БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БпЛА типа "Shahed-136/131", - говорится в утренней сводке.

В военном командовании проинформировали, что силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 32 ударных дрона.

Атака "Шахедов" по Украине

Напомним, вечером 26 декабря и в ночь на 27 декабря российские оккупационные войска наносили по Украине воздушные удары с применением баражирующих боеприпасов "Шахед". Так, во вторник поздно вечером враг бил по Херсону, а также запустил дроны-камикадзе в направлении Староконстантинова и Одессы.

Взрывы этой ночью раздавались в Одессе, в Силах обороны юга Украины заявляли о работе ПВО по враждебным целям.

Позже ночью в командовании Воздушных сил информировали о фиксации движения групп "Шахедов" во многих областях, в основном на левобережной части страны. Жителей регионов, была объявлена тревога, призывали находиться в укрытиях.

Напомним также, что в течение 26 декабря россияне также атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Захватчики выпустили 19 беспилотников Shahed-136/131 из районов Балаклава - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ. Тогда силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 13 "Шахед" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

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