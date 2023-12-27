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Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога

Середа 27 грудня 2023 07:06
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Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога Фото: військові ЗСУ збили десятки дронів окупантів під час відбиття повітряної атаки вночі 27 грудня (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти цієї ночі, 27 грудня, вчергове запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед" під час повітряної атаки. Силами та засобами ППО Збройних сил вдалося знищити понад три десятки ворожих БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 46 БпЛА типу "Shahed-136/131", - йдеться у ранковому зведенні.

У військовому командуванні поінформували, що силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 32 ударні дрони.

Атака "Шахедів" по Україні

Нагадаємо, ввечері 26 грудня та у ніч проти 27 грудня російські окупаційні війська завдавали по Україні повітряних ударів із застосуванням баражуючих боєприпасів "Шахед". Так, у вівторок пізно ввечері ворог бив ним по Херсону, а також запустив дрони-камікадзе у напрямку Старокостянтинова та Одеси.

Вибухи цієї ночі лунали в Одесі, у Силах оборони півдня України заявляли про роботу ППО по ворожих цілях.

Пізніше вночі в командуванні Повітряних сил інформували про фіксацію руху груп "Шахедів" у багатьох областях, здебільшого на лівобережній частині країни. Жителів регіонів, бе була оголошена тривога, закликали перебувати в укриттях.

Нагадаємо також, що протягом 26 грудня росіяни також атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Загарбники випустили 19 безпілотників Shahed-136/131 із районів Балаклава - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ. Тоді силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 13 "Шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

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Збройні сили України атака дронів ПВО Війна Росії проти України
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Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
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