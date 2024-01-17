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Нічна атака "Шахедів": сили ППО на півдні збили понад десяток безпілотників

Фото: сили ППО на півдні збили понад десяток безпілотників (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували територію України дронами-камікадзе на кшталт "Шахед". Сили оборони півдня у трьох регіонах знищили 13 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Вночі ворог атакував південні регіони ударними дронами типу "Shahed-131/136". Протягом майже трьох годин працювали підрозділи протиповітряної оборони. По одному дрону знищено у Миколаївській та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Зазначається, що основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впала в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, магазини та приватні автомобілі у Приморському районі Одеси.

Війська РФ вдарили безпілотниками по Україні

Російські війська сьогодні вночі, 17 січня, запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку. За даними Повітряних сил ЗСУ, групи дронів залітали у повітряний простір України з території тимчасово окупованого Криму. "Шахеди" переважно рухалися північно-західним курсом.

Після попередження про загрозу атаки безпілотників у Одесі пролунала серія гучних вибухів. Російські війська завдали ударів дронами-камікадзе, після яких виникло кілька загорянь, також повідомляють про трьох поранених.

Перед цим російські війська атакували Одеську область пізно увечері 7 січня. Внаслідок атаки почалася пожежа через падіння уламків одного із збитих безпілотників.

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