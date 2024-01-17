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Ночная атака "Шахедов": силы ПВО на юге сбили более десятка беспилотников

Фото: силы ПВО на юге сбили более десятка беспилотников (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы обороны юга в трех регионах уничтожили 13 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Ночью враг атаковал южные регионы ударными дронами типа "Shahed-131/136. В течение почти трех часов работали подразделения противовоздушной обороны. По одному дрону уничтожено в Николаевской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении Сил обороны юга.

Отмечается, что основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.

В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины и частные автомобили в Приморском районе Одессы.

Войска РФ ударили беспилотниками по Украине

Российские войска сегодня ночью, 17 января, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления. По данным Воздушных сил ВСУ, группы дронов залетали в воздушное пространство Украины с территории временно оккупированного Крыма. "Шахеды" преимущественно двигались северо-западным курсом.

После предупреждения об угрозе атаки беспилотников всоре в Одессе прозвучала серия громких взрывов. Российские войска нанесли удары дронами-камикадзе, после которых возникло несколько возгораний, также сообщают о трех раненых.

Перед этим российские войска атаковали Одесскую область поздно вечером 7 января. В результате атаки начался пожар из-за падения обломков одного из сбитых беспилотников.

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