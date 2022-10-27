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Росіяни завдали удару по Київській області: в ОВА розповіли про наслідки

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Четвер 27 жовтня 2022 02:05
Росіяни завдали удару по Київській області: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Росіяни завдали удару по Київській області (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 27 жовтня завдали удару по Київській області. Оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Олексій Кулеба.

Посадовець зазначив, що противник атакував одну із громад. Унаслідок обстрілу виникла пожежа. Наразі рятувальники намагаються загасили полум'я.

"Попередньо, жертв і постраждалих немає. В області оголошена повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях до відбою", - вказав Кулеба.

Глава ОВА також наголосив, що заборонено викладати у соціальні мережі будь-які фото та відео ворожих влучань.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що окупанти близько опівночі 27 жовтня атакували Україну дронами-камікадзе. Велику частину безпілотників було знищено.

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Київська область Війна Росії проти України
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