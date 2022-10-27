Росіяни завдали удару по Київській області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти у ніч на 27 жовтня завдали удару по Київській області. Оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Олексій Кулеба.

Посадовець зазначив, що противник атакував одну із громад. Унаслідок обстрілу виникла пожежа. Наразі рятувальники намагаються загасили полум'я. "Попередньо, жертв і постраждалих немає. В області оголошена повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях до відбою", - вказав Кулеба. Глава ОВА також наголосив, що заборонено викладати у соціальні мережі будь-які фото та відео ворожих влучань.