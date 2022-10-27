ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночная атака "Шахедов" на Киевскую область: в полиции рассказали подробности

Новина українською →
Киевская область, Четверг 27 октября 2022 10:39
Ночная атака "Шахедов" на Киевскую область: в полиции рассказали подробности Фото: оккупанты, применив "Shahed-136", совершили более шести атак на Киевскую область (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 27 октября российские войска, применив иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", совершили более шести атак на Киевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. В настоящее время спасатели ликвидируют пожар, правоохранители фиксируют последствия удара и обеспечивают охрану правопорядка в одном из районов. По предварительным данным, жертв и потерпевших нет", - сообщил он.

Кроме того, в полиции показали фотографии обломков беспилотников, которые ударили по одному из районов области.

Фото: обломки беспилотников, которые ударили по Киевской области 27 октября (t.me/andrii_nebytov)

Стоит отметить, что в других районах ночью успешно отработала система противовоздушной обороны, уничтожив несколько вражеских дронов.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 октября нанесли удар по Киевской области. Вследствие чего было зафиксировано несколько "прилетов".

Кроме того, мы писали, что ночью украинский катер сбил российский "Shahed-136", летевшего в небе над Черным морем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область дрони атака дронів Война в Украине
NEWS
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов