Ночная атака "Шахедов" на Киевскую область: в полиции рассказали подробности
В ночь на 27 октября российские войска, применив иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", совершили более шести атак на Киевскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.
"На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. В настоящее время спасатели ликвидируют пожар, правоохранители фиксируют последствия удара и обеспечивают охрану правопорядка в одном из районов. По предварительным данным, жертв и потерпевших нет", - сообщил он.
Кроме того, в полиции показали фотографии обломков беспилотников, которые ударили по одному из районов области.
Фото: обломки беспилотников, которые ударили по Киевской области 27 октября (t.me/andrii_nebytov)
Стоит отметить, что в других районах ночью успешно отработала система противовоздушной обороны, уничтожив несколько вражеских дронов.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 октября нанесли удар по Киевской области. Вследствие чего было зафиксировано несколько "прилетов".
Кроме того, мы писали, что ночью украинский катер сбил российский "Shahed-136", летевшего в небе над Черным морем.
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