Нічна атака "Шахедів": у Києві назвали наслідки обстрілу, є постраждалі

"В Голосіївському районі падіння уламків на житлову 5-поверхівку", - розповів чиновник.

Він додав, що інформація щодо можливих постраждалих наразі встановлюється.

Оновлено: є пожежа

Пізніше начальник КМВА розповів, що на місці падіння уламків на будинок фіксують часткове руйнування будівлі та є пожежа.

Чиновник додав, що рятувальники вже працюють.

У КМВА також повідомляли, що у Дніпровському районі "внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксоване займання в секторі приватної забудови".

Оновлено: є постраждалі

Як розповів мер Кличко близько другої ночі, у столиці медики надали допомогу на місці чотирьом постраждалим "у студентському гуртожитку в Голосіївському районі".

"В приміщення потрапив уламок БпЛА. Горіло зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі", - поінформував він.

Своєю чергою начальник КМВА Ткаченко уточнив, що у Дніпровському районі є руйнування приватного будинку - там "без пожежі".

"Медики наразі оглядають одну постраждалу. Також одному постраждалому надали допомогу на місці в Деснянському районі столиці", - каже чиновник.

Як пізніше оновили дані у КМВА, у столиці в Дніпровському районі внаслідок атаки постраждала молода жінка.

"Попередньо - перелом ноги. Медики надають їй допомогу", - поінформували в адміністрації.

За словами Кличка, станом на 02:24 відомо, що у Києві через ворожу повітряну атаку постраждали семеро людей.

"Ще одна постраждала звернулася до медиків у Деснянському районі. Її госпіталізували. Наразі в столиці постраждали семеро людей. Шести з них медики надали допомогу на місці", - розповів він.

Мер Кличко також розповів про виклик медиків у Шевченківський район, та додав, що "бригада прямує на місце".

Повітряна атака на Київ

Нагадаємо, цієї ночі у столиці оголосили повітряну тривогу на тлі загрози щодо балістики, а також через ворожі дрони-камікадзе. В КМВА також розповіли, що місто - під черговою атакою.

У Повітряних силах ЗСУ інформували про рух БПЛА противника у напрямку Києва, було попереджання про ймовірну роботу ППО. У столиці було чути кілька вибухів.

У КМВА заявляли, що в повітряному просторі навколо Києва фіксують понад десять ворожих безпілотників, й "також підлітають нові". Та прогнозували "непросту ніч" у столиці.

Комбінований удар минулої ночі

У ніч проти 24 травня російські окупанти атакували територію України сотнями дронів-камікадзе, а також - балістичними ракетами. Основний удар ворог спрямував на українську столицю.

Загалом тоді війська РФ випустили випустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО ЗСУ збили 6 балістичних ракет та знешкодили 245 ворожих БПЛА.

У Києві в результаті масованої атаки впали уламки ворожих цілей у шести районах. Найбільше постраждали Солом'янський, Святошинський та Оболонський райони. Постраждали 14 людей. Більш детально про наслідки того удару - читайте в матеріалі РБК-Україна.