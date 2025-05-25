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Ночная атака "Шахедов": в Киеве назвали последствия обстрела

Иллюстративное фото: стали известны первые последствия воздушной атаки на Киев (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве этой ночью фиксируют падение обломков воздушных целей на фоне вражеской дроновой атаки. В Голосеевском районе был поврежден жилой дом.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"В Голосеевском районе падение обломков на жилую 5-этажку", - рассказал чиновник.

Он добавил, что информация о возможных пострадавших сейчас устанавливается.

Обновлено: есть пожар

Позже начальник КГВА рассказал, что на месте падения обломков на дом фиксируют частичное разрушение здания и есть пожар.

Чиновник добавил, что спасатели уже работают.

Воздушная атака на Киев

Напомним, этой ночью в столице объявили воздушную тревогу на фоне угрозы баллистики, а также из-за вражеских дронов-камикадзе. В КМВА также рассказали, что город - под очередной атакой.

В Воздушных силах ВСУ информировали о движения БПЛА противника в направлении Киева, было предупреждение о возможной работе ПВО. 

В столице были слышны несколько взрывов. КГВА заявляли, что в воздушном пространстве вокруг Киева фиксируют более десяти вражеских беспилотников, и "подлетают новые". А также прогнозировали "непростую ночь" в столице.

Комбинированный удар прошлой ночью

В ночь на 24 мая российские оккупанты атаковали территорию Украины сотнями дронов-камикадзе, а также - баллистическими ракетами. Основной удар враг направил на украинскую столицу.

В общей сложности тогда войска РФ выпустили по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Силы ПВО ВСУ сбили 6 баллистических ракет и обезвредили 245 вражеских БПЛА.

В Киеве в результате массированной атаки рухнули обломки враждебных целей в шести районах. Больше всего пострадали Соломенский, Святошинский и Оболонский районы. Пострадали 14 человек. Более подробно о последствиях того удара - читайте в материале РБК-Украина.

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КиевАтака дронов