Нічна атака "шахедами": Повітряні сили поділились результатами роботи ППО

Зазначається, що "шахеди" були запущені з південного напрямку.

Фото: Повітряні сили поділились результатами роботи ППО (t.me/kpszsu)

"А протягом минулої доби 14 липня (окрім 16 "шахедів", збитих вночі) протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала") та три ударні дрони типу "Ланцет", - додає пресслужба.

Нічна атака "шахедами"

Цієї ночі в східних, південних, а також у частині північних і центральних областей оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ворожих ударів.

В Миколаївській області наша ППО "приземлила" три дрони-камікадзе типу Shahed. Влучань не зафіксовано.