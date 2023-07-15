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Нічна атака "шахедами": Повітряні сили поділились результатами роботи ППО

Фото: Повітряні сили поділились результатами роботи ППО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 15 липня, російські окупанти атакували Україну шістьома ударними дронами типу "Shahed". Протиповітряна оборона "приземлила" чотири ворожих БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Зазначається, що "шахеди" були запущені з південного напрямку.

Фото: Повітряні сили поділились результатами роботи ППО (t.me/kpszsu)

"А протягом минулої доби 14 липня (окрім 16 "шахедів", збитих вночі) протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала") та три ударні дрони типу "Ланцет", - додає пресслужба.

Нічна атака "шахедами"

Цієї ночі в східних, південних, а також у частині північних і центральних областей оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ворожих ударів.

В Миколаївській області наша ППО "приземлила" три дрони-камікадзе типу Shahed. Влучань не зафіксовано.

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