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Загроза ракетних атак: в Україні оголошені тривоги у низці областей

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Субота 15 липня 2023 03:45
Загроза ракетних атак: в Україні оголошені тривоги у низці областей Фото: повітряну тривогу оголошено в деяких областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні тривоги були оголошені в деяких областях України в ніч проти 15 липня через загрозу ворожих атак із застосуванням ракетного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали про загрозу чергової повітряної атаки пролунали на Лівобережжі країни.

Як попередили військові, є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться в оголошенні.

Станом на зараз тривоги оголошені у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Загроза ракетних атак: в Україні оголошені тривоги у низці областей

Карта повітряних тривог в Україні вночі 15 липня

Скасування тривог

Близько четвертої ранку були скасовані сигнали про повітряну тривогу в регіонах.

"Відбій небезпеки застосування балістичного озброєння", - заявили у Повітряних силах.

Нічна повітряна атака 15 липня

Раніше цієї ночі в деяких областях України також лунали сигнали щодо загрози ворожих повітряних ударів. У деяких регіонах повідомлялося про роботу ППО.

Крім того, у Запоріжжі пролунали вибухи.

Місцева влада поки не повідомляла даних про наслідки вибухів.

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