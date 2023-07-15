Загроза ракетних атак: в Україні оголошені тривоги у низці областей
Повітряні тривоги були оголошені в деяких областях України в ніч проти 15 липня через загрозу ворожих атак із застосуванням ракетного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Сигнали про загрозу чергової повітряної атаки пролунали на Лівобережжі країни.
Як попередили військові, є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться в оголошенні.
Станом на зараз тривоги оголошені у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Карта повітряних тривог в Україні вночі 15 липня
Скасування тривог
Близько четвертої ранку були скасовані сигнали про повітряну тривогу в регіонах.
"Відбій небезпеки застосування балістичного озброєння", - заявили у Повітряних силах.
Нічна повітряна атака 15 липня
Раніше цієї ночі в деяких областях України також лунали сигнали щодо загрози ворожих повітряних ударів. У деяких регіонах повідомлялося про роботу ППО.
Крім того, у Запоріжжі пролунали вибухи.
Місцева влада поки не повідомляла даних про наслідки вибухів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.